Il trailer di Short Circuit, un insieme di 14 cortometraggi animati disponibili su Disney+

Dopo l'anticipo del lancio di Disney+ nel mercato Italiano al prossimo 24 marzo, ecco che il servizio streaming della Casa di Topolino rivela alcuni nuovi e interessanti progetti in arrivo sulla piattaforma nei prossimi messi, come ad esempio questo Short Circuit, una produzione quasi sperimentale per il servizio.

Imitando più o o meno quanto fatto dall'apprezzato Love, Death, Robot di Netflix sviluppato da David Fincher, questo Short Circuit è un insieme di 14 cortometraggi animati sviluppati da alcuni dei talenti minori della Diseny Animation, i ragazzi dietro ad alcuni dei film d'animazione più amati degli ultimi anni come Frozen, Oceania o Ralph Spaccatutto.



Ricorda soprattutto il progetto Netflix per un discorso di varietà di stili, che si mischiano in un concentrato di sperimentazione e storytelling davvero incredibili, dall'animazione tradizionale a quella in CGI fino a nuove tecniche ancora poco conosciute. Non ha la stessa maturità, comunque, essendo i contenuti di Diseny+ interamente PG-13.



A guardare il trailer, sembrano tutti bellissimi, a loro modo ricercati e con un concept molto specifico alle spalle, alcuni pensati magari solo per testare nuove tecnologie di sviluppo. Da un mondo dentro a una pozzanghera fino a un barbiere un po' inquietante, passando per un corto sulle arti marziali e arrivando alla storia di una goccia d'acqua, Short Circuit promette davvero meraviglie.



Ed è già disponibile su Diseny+. Da noi lo sarà a marzo.