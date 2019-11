Nel trailer di Seberg Kristen Stewart diventa l'icona della Nuovelle Vague

Amazon Studios ha pubblicato il primo trailer del biopic Seberg, in cui Kristen Stewart interpreta l'attrice protagonista di Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, icona della Nouvelle Vague francese. La data scelta potrebbe non essere casuale: il 13 novembre era anche il compleanno dell'attrice.

La statunitense Jean Seberg, nata nel 1938 e morta a Parigi nel 1979, a causa del suo attivismo per i diritti civili e della vicinanza al movimento dei Black Panthers, divenne un bersaglio dell'FBI, che iniziò a controllarla e spiarla illegalmente nell'ambito del programma COINTELPRO.

Il trailer, della durata di due minuti e mezzo, mostra il percorso dell'attrice, che si allontana via via dai set cinematografici per darsi all'attivismo politico, e segue la rapida spirale discendente che la sua vita imbocca quando il Bureau inizia a invaderla prepotentemente.

Fanno parte del cast anche Anthony Mackie e Zazie Beetz (Joker), nel ruolo di due esponenti dei Black Panthers, Jack O’Connell, che interpreta il giovane agente dell'FBI incaricato di seguire i movimenti di Jean Seberg, Vince Vaughn, Stephen Root, Colm Meaney e la giovane Margaret Qualley, vista nel recente C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.

La regia di Seberg è di Benedict Andrews, noto per aver diretto nel 2016 Una, adattamento cinematografico di Blackbird, opera teatrale di David Harrower. Kristen Stewart, insieme a Andrews, ha recentemente parlato del rapporto sul set tra attori e registi.

Il film arriverà al cinema il prossimo 13 dicembre. Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla nostra recensione di Seberg.