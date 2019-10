Il primo trailer del Richard Jewell di Clint Eastwood è anche in italiano

Non tutti gli eroi hanno vita facile, anzi: spesso il prezzo da pagare per un atto disinteressato è la diffidenza dell'opinione pubblica o, addirittura, l'essere vittima di quel processo piuttosto comune che vede il salvatore divenire il primo tra gli indiziati.

Proprio di una storia di questo genere si occuperà Richard Jewell, il nuovo film di Clint Eastwood in uscita nel 2020. Il protagonista che dà il nome al film, come in molti ricorderanno, è l'uomo che nel 1996 riuscì a trovare in tempo per evitare il peggio il dispositivo che avrebbe dovuto causare una strage nel Centennial Park, Atlanta.

All'epoca semplice guardia di sicurezza, Jewell passò nel giro di poche ore dall'essere un eroe all'essere additato come colpevole dell'attentato che lui stesso aveva contribuito a sventare, braccato dalle stesse forze dell'ordine delle quali si fidava ciecamente e delle quali aspirava a far parte. Dalla sua parte soltanto la madre Bobi, qui interpretata da Kathy Bates (Misery Non Deve Morire), e l'avvocato Watson Bryant (Sam Rockwell, visto in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri). Del cast fanno parte anche Paul Walter Hausel (Tonya) nel ruolo dello stesso Jewell e Jon Hamm in quello dell'investigatore capo dell'FBI.

Il primo trailer del film, che alcune settimane fa era stato rilasciato in lingua originale, è ora disponibile su Youtube anche in italiano ed anticipa i ritmi serrati e l'atmosfera paranoica e tesa che saranno presumibilmente tratti distintivi di questo nuovo lavoro di Clint Eastwood. Non si hanno ancora certezza sulla data d'uscita del film, ma pare che l'intenzione sia quella di fare in tempo per le candidature agli Oscar.