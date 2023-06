How Do You Live, non ci sarà trailer per il nuovo film di Hayao Miyazaki

Quello che potrebbe essere l’ultimo film di Hayao Miyazaki, How Do You Live sarà distribuito nei cinema giapponesi il prossimo mese e, a sorpresa, lo Studio Ghibli ha deciso di non rilasciare alcun trailer o materiale promozionale prima dell’uscita del film, attuando una strategia di marketing al contrario che potrebbe ingolosire gli appassionati.

Abbiamo recentemente potuto vedere una fan art che immaginava un Harry Potter realizzato dallo Studio Ghibli di cui Hayao Miyazaki è sicuramente uno degli autori di punta e, mentre aspettiamo di poterci gustare l’ultimo film del maestro dell’animazione giapponese, scopriamo, attraverso un’intervista rilasciata al magazine Bungei Shunju da Toshio Suzuki, che How Do You Live sarà rilasciato in patria senza alcun supporto pubblicitario: “Nessun trailer e nessuna pubblicità in tv o sui giornali in assoluto. In fondo, credo che questo sia ciò che gli appassionati di cinema desiderino in modo latente”.

Queste le parole del produttore che ha deciso quindi coscientemente di muoversi controcorrente per attirare l’attenzione di un pubblico sempre più immerso in anticipazioni di ogni tipo.

Nella realtà dei fatti, il film, che uscirà in Giappone il 14 luglio, è stato presentato dal regista con un poster (che vi lasciamo in calce all’articolo) rilasciato su Twitter nel dicembre del 2022 e attraverso una vecchia intervista ha fatto sapere che sarà ispirata al romanzo dallo stesso titolo dello scrittore Genzaburō Yoshino.

Dunque non proprio è stato tenuto sotto la coltre di mistero voluta dallo Studio Ghibli che era consapevole già dal 2019 che il film dell’uomo più rappresentativo degli studio avrebbe avuto una lunga gestazione.