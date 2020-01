Trailer e poster del thriller Come to Daddy, con protagonista Elijah Wood

Seban Films ha distribuito il trailer e il poster di Come to Daddy, thriller diretto da Ant Timpson con protagonista Elijah Wood. Il film uscirà in alcune sale cinematografiche americane selezionate e poi in digitale dal 7 febbraio. Sin dal trailer si nota la bravura di Wood, impegnato in una delle performance più complicate in carriera.

Come to Daddy segue le avventure di Norval Greenwood (Elijah Wood), un uomo bianco privilegiato che si reca in una casetta sperduta per incontrare il suo estraneo padre (Stephen McHattie). Tuttavia il protagonista scoprirà che suo padre non è quello che sembra e che il passato sta per tornare a chiedere il conto ad entrambi. A quel punto Norval comprende di essere fuori dalla sua comfort zone e in balìa degli sconosciuti demoni di suo padre.



Elijah Wood è noto a livello mondiale per il ruolo di Frodo Baggins, protagonista della trilogia cinematografica di successo Il signore degli anelli, diretta da Peter Jackson e tratta dalla celebre opera di J.R.R. Tolkien.

Negli anni successivi Wood ha recitato in diverse pellicole, tra cui Sin City e Bobby, per la regia di Emilio Estevez.

Sul piccolo schermo ha lavorato alle serie Wilfred e Dirk Gently. Elijah Wood vorrebbe realizzare il remake di Nightmare On Elm Street, come dichiarato in un'intervista qualche settimana fa. Su Everyeye trovate inoltre la recensione di Trasference, un horror psicologico al quale Elijah Wood ha partecipato lo scorso anno.