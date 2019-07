Trailer e poster per The Hunt, horror Blumhouse di Damon Lindelof e Craig Zobel

Dopo la notizia dell'ingresso di Hilary Swank nel cast di The Hunt, arrivata qualche giorno fa, ecco che la Universal Pictures manda online il primo trailer dell'atteso film scritto da Damon Lindelof e diretto da Craig Zobel.

Il filmato, che come al solito potete visionare comodamente nel player dell'articolo, è realizzato come finto spot pubblicitario per The Manor, la vasta zona di caccia dove il film sarà ambientato: la storia, che si muove fra i punti oscuri di una grande teoria complottista, segue un gruppo d'élite che governa il mondo i cui membri si riuniscono in un grande maniero padronale per dare la caccia alle persone.

Dodici sconosciuti si risveglieranno nel maniero, e il loro obiettivo sarà quello di sopravvivere mentre saranno braccati come animali: il piano dei misteriosi individui che li hanno rapiti e costretti a questo perverso gioco della sopravvivenza, però, deraglierà a causa di Crystal (Betty Gilpin), protagonista del film, che deciderà di rintracciare la misteriosa donna (Hilary Shank) che ha organizzato l'evento.

In aggiunta, in calce all'articolo potete anche visionare il primo poster di The Hunt.

Il film arriverà nelle sale statunitensi a partire dal prossimo 27 settembre.

La relazione creativa fra Zobel e Lindelof è nata sull'acclamata serie tv HBO The Leftovers; prossimamente, Lindelof tornerà in tv con l'attesa nuova serie Watchmen, sequel della celebre graphic novel di Alan Moore e del film di Zack Snyder.

Per altre notizie, recuperate un nostro speciale sul cosa aspettarci dal Watchmen di Damon Lindelof e il nostro Everycult su Watchmen di Zack Snyder.