Primo trailer e poster per SpongeBob: Sponge on the Run

Pochi istanti la Paramount Pictures ha pubblicato il primo trailer e il primo poster ufficiale per SpongeBob - The Movie: Sponge on the Run, terza puntata da grande schermo per il celebre franchise d'animazione.

Come al solito potete visionare tutto il materiale promozionale comodamente all'interno dell'articolo.

Nel film, il primo della saga ad essere realizzato completamente in CGI, SpongeBob, il suo migliore amico Patrick e il resto della banda di Bikini Bottom sono apparsi sul grande schermo nel primo evento cinematografico SpongeBob della CGI. Dopo aver perso l'amata lumaca di SpongeBob, Gary, il protagonista e il fedele compagno Patrick si imbarcano in un'epica avventura verso la Città Perduta di Atlantic City per riportarla a casa. Mentre affrontano i pericoli di questa pericolosa e divertente missione di salvataggio, SpongeBob e i suoi amici scoprono che non c'è niente di più forte del potere dell'amicizia.

Il film, precedentemente intitolato It's a Wonderful Sponge, sarà una lettera d'amore al creatore originale di SpongeBob, Steven Hillenburg, scomparso lo scorso novembre.

SpongeBob: Sponge on the Run vanterà una colonna sonora di Hans Zimmer e canzoni originali di Ali Dee, e nella sua versione originale sfoggerà nel cast vocale le voci di Awkwafina (Crazy Rich Asians, The Farewell) e Reggie Watts (Tuca & Bertie). L'opera è una produzione Paramount Animation in collaborazione con Nickelodeon Movies e United Plankton Pictures.

Dal suo debutto nel 1999, SpongeBob SquarePants è diventata la proprietà intellettuale più distribuita nella storia di Viacom International Media Networks, vista in oltre 208 paesi e territori, tradotta in oltre 55 lingue e con una media di oltre 100 milioni di spettatori totali ogni trimestre. Questo film segnerà la terza avventura cinematografica di Spongebob, dopo The SpongeBob Squarepants Movie del 2004 e Sponge Out of Water del 2015 (leggete la nostra recensione di SpongeBob: Fuori dall'Acqua).

Il film è diretto da Tim Hill e prodotto da Ryan Harris con coreografia di Mia Michaels e arriverà nei cinema il 22 maggio 2020.