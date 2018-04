Trailer e poster di Shark - Il primo squalo, monster-movie con Jason Statham

La Warner Bros. Pictures ha diffuso online il primo trailer, anche nella versione doppiata in italiano, di Shark - Il primo squalo (titolo originale The Meg), monster-movie con protagonista Jason Statham alle prese con un gigantesco Megalodonte. Il film è diretto da John Turteltaub, che manca dal cinema dal 2013, con la comedy Last Vegas.

In Shark - Il primo squalo un sommergibile oceanico viene improvvisamente attaccato da una gigantesca creatura, creduta estinta da secoli e che ora vive nella fossa più profonda dell'Oceano Pacifico. L'equipaggio del sottomarino rimane intrappolato all'interno e in aiuto dovrà arrivare l'esperto in salvataggio subacqueo Jonas Taylor (Jason Statham), chiamato da un oceanografo cinese (Winston Chao) contro il volere della figlia Suyin (Li BingBing). La terribile minaccia è un preistorico Megalodonte di quasi 23 metri.

Ma nessuno è al corrente del fatto che Jonas Taylor si è già trovato in passato faccia a faccia con il primo squalo. Insieme a Suyin dovrà mettere da parte le proprie paure e sfidare il più grande predatore di tutti i tempi.

Jason Statham è affiancato nel cast da Li BingBing, Cliff Curtis, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao e Masi Oka.

Scritto da Dean Georgaris, Jon Hoeber ed Eric Hoeber, basato sul best-seller di Steve Alten, Shark - Il primo squalo arriverà nelle sale il prossimo 9 agosto.

Abbiamo visto recentemente Jason Statham nell'ottavo capitolo del franchise di Fast & Furious, per la regia di F. Gary Gray.