Il primo trailer del nuovo film di Wes Anderson, The French Dispatch, è in arrivo

Dopo aver finalmente annunciato data di uscita per The French Dispatch, a breve Searchlight Pictures (ex Fox Searchlight) potrebbe concederci anche una prima occhiata al film.

Secondo il sito In The Pipeline, il trailer dell'ultima fatica di Wes Anderson, dopo aver ricevuto un rating ufficiale, potrebbe essere mostrato in sala assieme al film con Julia Louis-Dreyfus e Will Ferrell, Downhill, e diffuso online nel giro dei prossimi 7 giorni.



Sappiamo ancora molto poco riguardo alla pellicola, la cui sinossi ufficiale al momento racconta solo che "The French Dispatch porta in vita una raccolta di storie dall'ultimo numero di un magazine americano pubblicato in una città fittizia della Francia del 20esimo secolo".



Come al solito quando si tratta di Anderson, però, The French Dispatch potrà contare su un cast spettacolare: oltre ai fedelissimi del regista come Bill Murray (a cui ha recentemente consegnato il Premio alla Carriera alla Festa del Cinema di Roma), Tilda Swinton, Frances McDormand e Adrian Brody, si aggiungono anche Timothée Chalamet, effrey Wright, Mathieu Almaric, Stephen Park, Lyna Khoudri, Léa Seydoux e Owen Wilson (che a breve vedremo anche nella serie tv di Disney+ Loki).



E mentre negli Stati Uniti il film arriverà quest'estate, attendiamo ancora conferme in merito alla data di uscita italiana. Che sia anche qui il 24 luglio?