Il trailer di Mulan è fra i più visti di sempre con 175 milioni di visualizzazioni in 24h

Se domenica siete stati fra i primi a fondarvi sul trailer di Mulan attraverso i nostri canali o quelli ufficiali della Disney, allora anche voi avete contribuito a portare il filmato nella top ten dei trailer più visti di sempre.

Come riporta Deadline, anche grazie al passaggio nell'intervallo della finale di Coppa del Mondo femminile, nelle sue prime 24 ore di "vita", il trailer del nuovo remake live-action della Disney ha raggiunto i 175.1 milioni di visualizzazioni online, superando tutti i remake live-action Disney ad eccezione de Il Re Leone, che a sua volta fu visto per 224 milioni volte il giorno del suo debutto lo scorso novembre.

I numeri su 24 ore per il primo filmato di Mulan comunque bastano per farlo debuttare al numero 7 della classifica dei trailer più visti di tutti i tempi nel giorno di debutto, in compagnia di quelli di Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, The Lion King, IT e The Fate Of The Furious.

Delle 175 milioni di visualizzazioni globali per Mulan, ben 52 milioni sono arrivate dalla Cina: nel Regno di Mezzo il video caricato dalla Disney è stato ripubblicato con una frequenza simile per altri Disney come i recenti Endgame ed Infinity War, finendo in tendenza nel giro di pochi minuti.

Il film, lo ricordiamo, debutterà il 27 marzo 2021.

