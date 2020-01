Ecco i trailer che saranno mostrati durante il Super Bowl

Domenica 2 febbraio gli Stati Uniti e il mondo intero punteranno lo sguardo sul Super Bowl, l'evento sportivo più importante del Nord-America che, come ben sappiamo, costituisce anche una passerella importante per gli studi cinematografici.

Se nelle scorse ore c'è stata la conferma ufficiale che Sony e Warner Bros. non parteciperanno all'atteso evento, e che quindi possiamo dire addio a eventuali trailer o teaser di titoli come Morbius, Venom 2, Tenet di Christopher Nolan e Dune di Denis Villeneuve, c'è ancora tantissimo spazio di manovra per un'edizione del Super Bowl indimenticabile anche per meno sportivi.

Ad esempio la Disney, che l'anno scorso fece furore con il trailer di Avengers: Endgame, proverà a replicare quel successo con un nuovo trailer per il film Marvel Studios Black Widow, i film d'animazione della Pixar Onward e Soul, uno per il remake live-action di Mulan e magari qualche teaser per WandaVision e Falcon & The Winter Soldier. Attesi inoltre nuovi spot per The New Mutants e Il Richiamo della Foresta.

Universal Pictures sarà presenta sia nelle sessioni pre-match che durante il match vero e proprio: già confermato ufficialmente l trailer di Fast & Furious 9, ma è possibile che lo studio lanci anche quello per Minions: The Rise of Gru.

La Paramount Pictures sarà presente invece solo nella fascia pubblicitaria del pre-match, e sono già stati confermati i trailer di A Quiet Place Part II, Sonic The Hedgehog e SpongeBob: Sponge On The Run. Dovrebbe mancare all'appello Top Gun: Maverick, il che potrebbe far storcere il naso ai fan di Tom Cruise (soprattutto considerato che lo spot di Mission: Impossible - Fallout rubò la scena al Super Bowl del 2018) ma la data di uscita fissata per luglio e i tre trailer già confermati potrebbero aver rubato spazio di manovra per gli stunt con i jet da guerra.

Chi non ci sarà sicuramente invece è 007: No Time To Die (come dichiarato nel tweet in calce all'articolo), mentre Lionsgate potrebbe azzardare un primo teaser per il nuovo Saw, in uscita a maggio.

Naturalmente, continueremo ad aggiornarvi in caso di nuove informazioni.