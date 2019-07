Il primo trailer del live-action Mulan è in arrivo 'a breve'

A parte lo sfortunato Dumbo di Tim Burton, i recenti remake in chiave live-action dei film Disney si sono rivelati un successo. Baste pensare che la Bella e la Bestia (2017) ha incassato più di un miliardo e 200 milioni di dollari, mentre il recente Aladdin si è rivelato il più grande successo della carriera di Will Smith.

Dopo Il Re Leone in uscita questo mese, il prossimo live-action in programma è Mulan, remake del film d’animazione del 1998 basato su una leggenda cinese. L’uscita è prevista per marzo 2020, ed è quindi il momento di attivare la macchina del marketing. Il primo teaser trailer del film, a quanto pare, è pronto e verrà rilasciato a breve. Secondo Trailer Track il filmato durerà un minuto e 32 secondi, mentre l’attore Jimmy Wong, che nel film interpreta Ling, ha recentemente accennato su Twitter che il trailer sarebbe stato presentato durante i Mondiali di calcio femminile, che si concluderanno domenica 7 luglio.

In questo modo il teaser arriverebbe anche in tempo per accompagnare l’uscita al cinema del Re Leone (prevista in Cina per il 12 luglio) e sfruttare le sue proiezioni.

Mulan sarà diretto da Niki Caro (Whale Rider) e sarà interpretato, oltre che da Wong, da Yifei Liu, Jet Li, Donnie Yen, Gong Li nel ruolo della stega Xian Lang e Jason Scott Lee. A quanto trapela, il film potrebbe apportare alcune modifiche significative all’originale del 1998. Le canzoni avranno un ruolo importante, ma non si tratterà di un vero e proprio musical come il cartone animato o come il live-action Aladdin. Inotre, non è ancora chiaro se ci sarà il drago Mushu, doppiato nel cartoon dalla voce di Eddie Murphy.

Non resta quindi che attendere i prossimi giorni, o forse le prossime ore, e scoprire il primo trailer di Mulan.