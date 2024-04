Quante volte è stato visto il trailer di Joker 2? Più di Barbie, è già record!

Il trailer di Joker: Folie à Deux è già da record per Warner Bros: secondo i numeri ufficiali, infatti, il filmato promozionale è il più visto degli ultimi anni, con un numero di visualizzazioni nelle prime 24 ore superiore perfino a quello fatto registrare dal trailer di Barbie.

Secondo i dati ottenuti da Variety, il filmato ha debuttato con 167 milioni di visualizzazioni nelle sue prime 24 ore, e avendo superato quelle di Barbie è diventato il più grande lancio della Warner Bros. negli ultimi anni: questi numeri si devono senza dubbio anche all’enorme presenza da 150 milioni di follower di Lady Gaga sui social media, mentre su YouTube il trailer è diventato immediatamente il video di tendenza n. 1 e attualmente vanta 15,6 milioni di visualizzazioni contando solo quella piattaforma, dove rimane il video di tendenza n. 4 a quasi due giorni dal suo lancio. Il dominio si è esteso anche su X: durante le sue prime 24 ore, 10 termini legati al film hanno fatto tendenza, tra cui Joker: Folie à Deux, Gaga, Harley, Harley Quinn, Joaquin Phoenix, Joker, Joker 2, Joker2, Lady Gaga e perfino Todd Phillips.

Tra i migliori trailer del 2024, Joker: Folie à Deux ha battuto Il regno del pianeta delle scimmie (100 milioni di visualizzazioni) e Inside Out 2 della Pixar (157 milioni di visualizzazioni): Joker 2 rimane dietro solo a Deadpool & Wolverine (365 milioni), ma il trailer del film Marvel è stato presentato durante la domenica del Super Bowl e il suo numero di visualizzazioni include anche gli spettatori sintonizzati in tv per seguire la partita, mentre il lancio del trailer di Joker: Folie à Deux è stato puramente digitale.

Joker 2 uscirà il 2 ottobre in Italia. Per altri contenuti guardate il trailer di Joker: Folie à Deux.

