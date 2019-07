Ecco il trailer di Jacob's Ladder, il film originale ispirò il videogioco Silent Hill

E' finalmente online il primo trailer ufficiale di Jacob's Ladder, remake dell'omonimo film del 1990 conosciuto in Italia con il titolo di Allucinazione Perversa.

Nel filmato, che come al solito potete visionare comodamente all'interno della notizia, una serie di immagini inquietanti promettono parecchie sorprese per gli appassionati dei thriller-horror.

Il nuovo film, per il quale ad oggi non si conosce una data di uscita, è basato su una sceneggiatura di Jeff Buhler e Sarah Thorp e godrà della partecipazione di Michael Ealy, Jesse Williams, Nicole Beharie, Karla Souza, Guy Burnet e Joseph Sikora.

Nel film originale, uscito nel 1990 per la regia di Adrian Lyne, il protagonista Tim Robbins vestiva i panni di Jacob Singer, un veterano della guerra del Vietnam che abitava a New York City: ossessionato dal suo passato, l’uomo iniziava una discesa nella follia lungo la quale il confine tra realtà e illusione si fondeva sempre di più, creando una sorta di condanna dantesca-psicanaltiica. Il film, divenuto nel tempo un piccolo cult, fu fonte di ispirazione per la celebre saga videoludica Silent Hill.

Il remake, diretto da David M. Rosenthal, doveva originariamente uscire a febbraio, ma la data di uscita in seguito è stata posticipata.

Per altre informazioni, vi segnaliamo che lo sceneggiatore ha promesso un finale differente.