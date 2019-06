Il trailer del film di Monster Hunter con Milla Jovovich è appena trapelato online

A quanto pare nel corso dello Shangai Film Festival è stato mostrato in anteprima esclusiva il trailer di Monster Hunter, l'adattamento cinematografico del celebre videogame diretto da Paul W.S. Anderson con protagonista Milla Jovovich.

Il filmato pochi minuti dopo è trapelato online e, ovviamente in bassa risoluzione, è disponibile per la visione in calce all'articolo. Qualora invece preferiste attendere l'arrivo di una versione ufficiale del materiale promozionale, il consiglio come al solito è quello di attendere nuovi aggiornamenti, dato che per arginare i danni ed impedire la diffusione di materiale pirata è possibile che nelle prossime ore il video venga distribuito tramite canali ufficiali.

Per il momento vi ricordiamo che la produzione del film si è conclusa e la lavorazione è ormai quasi completata al 100%. Sony Pictures ha che Monster Hunter sarà nelle sale cinematografiche dal 4 settembre 2020, nel week-end del Labor Day, durante il quale se la vedrà al botteghino con The Conjuring 3 e I Croods 2.

Il film è stato sviluppato dallo stesso team che ha prodotto la serie di film di Resident Evil, con Paul W.S. Anderson alla regia e Milla Jovovich nei panni della protagonista. La storia racconterà di un team di soldati delle Nazioni Unite che viaggia attraverso un portale arrivando in un mondo popolato da mostri giganteschi. I soldati dovranno imparare a combattere al loro stesso modo per poter chiudere il portale e impedire ai mostri di arrivare sulla Terra.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla foto dal set di Monster Hunter con la Jovovich e all'immagine ufficiale di Monster Hunter che mostra il co-protagonista, il sergente Marshall.