Il trailer di questo nuovo film dramedy con la star di The Bear vi segnerà la giornata

Apple Original Films ha presentato oggi il trailer Fingernails - Una diagnosi d’amore, il film interpretato da un cast d'eccezione composto da Jessie Buckley, Riz Ahmed, Jeremy Allen White e Luke Wilson in uscita il 3 novembre sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+.

Il filmato, disponibile come sempre all'interno dell'articolo, introduce gli spettatori alla storia di Anna (Jessie Buckley) e Ryan (Jeremy Allen White), che finalmente hanno trovato il vero amore, come dimostrato da una nuova e controversa tecnologia. Ma c'è solo un problema: Anna non ne è ancora certa. Poi tutto si complica quando lei accetta un nuovo posto di lavoro in un istituto di sperimentazione amorosa e incontra Amir (Riz Ahmed)...

Fingernails - Una diagnosi d’amore è il secondo lungometraggio e il primo film in lingua inglese del visionario regista, scrittore e produttore greco Christos Nikou, il cui debutto alla regia è stato l'acclamato "Apples, presentato nel programma di Venezia 2020. Il film è scritto da Christos Nikou con Stavros Raptis e Sam Steiner ed è prodotto, oltre allo stesso Nikou, anche da Cate Blanchett, Andrew Upton e Coco Francini per Dirty Films e Lucas Wiesendanger per FilmNation Entertainment.

