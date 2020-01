Il trailer di Fast & Furious 9 è online! Svelato il segretissimo ruolo di John Cena

Il momento è giunto e "Dominic Toretto i back in town": dopo un'attesa durata mesi ecco finalmente il primo trailer di Fast & Furious 9!

Il trailer si apre con una panoramica di alcuni dei set che ci hanno accompagnato nei capitoli precedenti e la voce, dal tono nostalgico, di Vin Diesel:

"Vivevo la mia vita un quarto di miglio alla volta: ma le so sono cambiare. Adesso sono padre. Sarò sempre nel tuo cuore. "

Eppure qualcosa sta per stravolgere la vita tranquilla che Dominica ha conquistato con fatica e dolore e per affrontare questa nuova sfida c'è bisogno di una nuova banda: "non importa quando tu sia veloce: nessuno scappa dal suo passato. E il mio è tornato a farmi visita dopo lungo tempo"

Con un'eccezionale John Cena che scopriremo essere il fratello di Dominic, nessuno sembra essere al sicuro e i vecchi rancori vengono a bussare alla porta dei Toretto.

Tra azione, inseguimenti ed effetti speciali mozzafiato l'anteprima, di quasi quattro minuti, non delude le aspettative dei fan, facendo anzi mettere il turbo all'hype che già da mesi accompagnava l'uscita del film.

Per seguire tutti i dettagli dl lancio del trailer seguite la diretta live del concerto evento Road to F9, mentre per altre curiosità scoprite come mai il franchise a quattro ruote ha cambiato nome.