Il trailer di Fast & Furious 9 è stato visto 439 milioni di volte

Non si può accusare la Universal Pictures di aver fatto le cose con modestia per quanto riguarda la promozione di Fast & Furious 9, con addirittura un concerto per presentare il cast e il forsennato trailer ufficiale lanciato durante il Super Bowl.

Lo sforzo promozionale però ha evidentemente pagato, dato che il filmato di quasi quattro minuti ha registrato 439,3 milioni visualizzazioni globali tra YouTube, Twitter e Facebook. E la cosa impressionante è che quel numero, già abbastanza incredibile, continua a crescere di ora in ora.

Il nono capitolo della saga arriverà nelle sale il 22 maggio, durante il weekend del Memorial Day, ma la spinta pubblicitaria degli ultimi giorni ha già fatto schizzare alle stelle la vendita dei biglietti: con le prevendite aperte da soli quattro giorni sul sito Fandango, i biglietti staccati sono già superiori del 50% rispetto a quelli che Fate of the Furious vendette nello stesso periodo. Inoltre, F9 ha venduto circa quattro volte più biglietti in anteprima di quelli venduti da Hobbs & Shaw, e questo in soli quattro giorni.

Con $541,9 milioni di dollari, Fate of the Furious rappresenta ancora oggi il terzo più grande incasso a livello globale nonché il miglior week-end di debutto di sempre per la Universal Pictures. I biglietti sono stati messi in vendita dopo il concerto di venerdì a Miami con le star Cardi B, Ludacris e Ozuna, nonché Wiz Khalifa e Charlie Puth, che realizzarono il brano “See You Again” in onore di Paul Walker.

