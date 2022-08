Il trailer del Disney Plus Day 2022 mostra Pinocchio, Thor Love & Thunder e tanto altro!

La Disney ha rilasciato un nuovo trailer per il Disney Plus Day 2022, che quest'anno sarà festeggiato il prossimo 8 settembre: il filmato, che trovate all'interno dell'articolo, include nuove immagini di Pinocchio e conferma la data d uscita di Thor Love & Thunder sulla piattaforma.

Pinocchio, diretto da Robert Zemeckis, è un adattamento live-action del classico Disney del 1940. Cynthia Erivo recita al fianco di Tom Hanks nei panni rispettivamente della Fata Turchina e Geppetto, con Benjamin Evan Ainsworth che doppia Pinocchio e Joseph Gordon-Levitt che doppia il Grillo Parlante.

Il filmato mostra anche She-Hulk (con un nuovo episodio che arriverà proprio nel giorno del Disney Plus Day), Epic Adventures con Bertie Gregory e il ritorno di Saetta McQueen in Cars on the Road, la nuova serie tv originale ambientata nel mondo della saga di Cars. C'è anche molto altro materiale in arrivo sulla piattaforma l'8 settembre che non menzionato nel trailer: ad esempio ricordiamo Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return, un documentario che ruota attorno al ritorno di Ewan McGregor al suo ruolo iconico in Star Wars, ma anche The Making of Thor: Love and Thunder, Frozen Sing-Along, il nuovo cortometraggio dei Simpson Welcome to the Club e Remembering, un cortometraggio con protagonista l'attore di Captain Marvel Brie Larson. Infine, sempre dall'8 settembre arriveranno sulla piattaforma anche Mike, la serie tv sy Mike Tyson, e Pistol la serie tv sui Sex Pistols diretta interamente da Danny Boyle.

Ricordiamo che il Disney Plus Day anticiperà il D23 Expo, che partirà invece dal giorno successivo, il 9 settembre.