Trailer, data di uscita e titolo ufficiale in italiano per Zombieland 2

Dopo la presentazione Zombieland 2 nel primo trailer, la Sony Pictures Italia ha pubblicato su YouTube il trailer, il titolo e la data di uscita per il mercato italiano della nuova commedia zombie di Ruben Fleischer.

Il film, da noi intitolato ufficialmente Zombieland: Doppio Colpo, arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 14 novembre, con circa un mese di ritardo rispetto al mercato domestico, dove invece uscirà il 18 ottobre.

Dieci anni dopo il primo film, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone tornano di nuovo insieme sul grande schermo nel sequel diretto del cult movie Benvenuti a Zombieland: il film è diretto ancora una volta da Ruben Fleischer e scritto da Rhett Reese & Paul Wernick, già autori del primo film, in collaborazione con Dave Callaham.

Tra violenza, distruzione e situazioni comiche, che si diffondono dalla Casa Bianca al resto del Paese, i quattro protagonisti dovranno affrontare nuove forme di zombie, evolutesi nel corso del decennio, e dopo tanto tempo incontreranno per la prima volta altri umani sopravvissuti. Ma all'orizzonte si prospettano anche delle crescenti difficoltà per la loro irriverente quanto improvvisata e a dir poco disfunzionale famiglia.

Come al solito potete visionare il trailer all'interno dell'articolo. Per altre informazioni, leggete l'idea di Emma Stone per un sequel ogni dieci anni.