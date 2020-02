Primo trailer bootleg per Spiral: From the Book of Saw con Chris Rock e Samuel L. Jackson

Non è ancora stato distribuito ufficialmente, ma qualcuno è riuscito a riprendere il primo e promettente trailer ufficiale dell'annunciato nuovo capitolo/spin-off della saga horror di Saw, intitolato Spiral: From the Book of Saw e che vede protagonista Chris Rock (Fargo 4) e Samuel L. Jackson (Django Unchained).

Il trailer apparso su Reddit ci mostra un thriller che forti venature orrorifiche che fino alla fine sembra avere poco o nulla a che fare con i soliti film di Saw. È infatti virato al crime e al buddy movie e mostra due poliziotti impegnati ad indagare su degli omicidi che li portano alla fine verso un serial killer che "prende di mira i poliziotti", come dice lo stesso personaggio di Chris Rock nel trailer. Solo nell'ultimo frame vediamo il protagonista incatenato a un muro e con una sega in mano, il che rimanda anche al primo capitolo della saga.



Spiral: From the Book of Saw vede Chris Rock nei panni di un Detective della polizia di nome Zeke occupato nelle indagini su dei violenti crimini. Samuel L. Jackson vestirà i panni del padre di Zeke e nel cast troveremo anche Max Minghella e Nazneen Contractor, per un'uscita prevista nelle sale il 15 maggio 2020.



Cosa ne pensate? Sbrigatevi a vederlo, perché potrebbero rimuoverlo da un momento all'altro. Avvisati!