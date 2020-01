Dopo il trailer di Birds of Prey i fan sono convinti che Harley Quinn abbia ucciso Joker

Che il Joker di Jared Leto sia uscito dai piani del DC Extended Universe e che quindi non sarebbe apparso in Birds of Prey né tantomeno in The Suicide Squad non è una novità: già da mesi parte del fandom esulta per la notizia, mentre si è avuto più volte sentore di un certo nervosismo da parte di Leto a causa della questione.

L'ultimo trailer di Birds of Prey ha però insinuato un dubbio nella mente dei fan: e se Harley avesse ucciso Joker? Sin dal primo trailer del film con Margot Robbie, d'altronde, avevamo appreso che Joker e Harley Quinn si fossero lasciati, ma nel nuovo filmato una scena fa effettivamente sorgere dei dubbi riguardo al modo in cui la relazione sia finita.

Nel trailer vediamo infatti il personaggio di Margot Robbie spiegare con il suo solito tono canzonatorio che la storia tra lei e Joker sarebbe finita in maniera "completamente consensuale"; contestualmente vediamo però Harley lanciare un camioncino all'interno di una fabbrica Ace Chemicals, facendola saltare in aria.

Allo stesso modo, su Twitter è esplosa una miriade di commenti di fan esaltati dalla sequenza, che secondo molti rappresenterebbe l'omicidio di Joker da parte della stessa Harley. Conoscendo il personaggio la cosa sembra tutt'altro che improbabile… E, va detto, il tono della maggior parte dei tweet al riguardo non è esattamente dispiaciuto!

Insieme al trailer, comunque, Warner Bros. ha anche ufficializzato la durata di Birds of Prey; la protagonista Margot Robbie, invece, ha raccontato di aver chiesto a tutto il team di Birds of Prey di leggere i fumetti relativi alla storia narrata nel film.