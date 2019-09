Il trailer di Between Two Ferns: Il film presenta i nuovi ospiti di Zach Galifianakis

Netflix ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Between Two Ferns: Il film, lungometraggio https://cinema.everyeye.it/notizie/netflix-ordina-film-tratto-dal-talk-show-zach-galifianakis-354359.html di Zach Galifianakis che vedrà tra gli ospiti anche Keanu Reeves, Paul Rudd, Brie Larson, e Peter Dinklage.basato sull'omonimo talk show

Potete visionare il trailer all'interno della notizia.

Già disponibile nel catalogo del servizio streaming, il film seguirà Galifianakis in un viaggio on the road per intervistare una serie di celebrità di spicco e ripristinare così la propria reputazione che, come potete vedere nel trailer, è calata a picco dopo aver quasi ucciso Matthew McConaughey.

Ecco la lista delle guest star che appariranno nel film: Matthew McConaughey, Will Ferrell, Peter Dinklage ,Benedict Cumberbatch, Paul Rudd, Tiffany Haddish, Brie Larson, Keanu Reeves, Jon Hamm, David Letterman, Jason Schwartzman, Adam Scott, John Cho, Chance the Rapper, Rashida Jones, Hailee Steinfeld, John Legend, Chrissy Teigen, e Tessa Thompson.

Nato nel 2008 e andato in onda per 21 episodi e uno speciale, il talk show è celebre per l'atteggiamento ostile e particolarmente divertente di Galifianakis nei confronti dei suoi ospiti, tra cui Bradley Cooper, Brad Pitt, Jennifer Anniston ma anche Barack Obama e Hilary Clinton. Between Two Ferns: Il film è diretto da Scott Aukerman, che torna dietro la macchina da presa dopo aver girato già diversi episodi del talk show.