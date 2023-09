Il trailer di Aquaman and the Lost Kingdom arriva in settimana! L'annuncio in un teaser

Un teaser trailer pubblicato nella giornata di domenica ha mostrato alcune nuove sequenze di Aquaman and the Lost Kingdom, sequel DC, e anticipato l'uscita del trailer che avverrà nel corso di questa settimana. James Wan torna alla regia del franchise, con Jason Momoa di nuovo protagonista nel ruolo di Arthur Curry.

Così come si legge nella sinossi, non essendo riuscito a sconfiggere Aquaman nel primo capitolo, Black Manta ci riprova e questa volta non si fermerà dinanzi a qualsiasi ostacolo, rafforzato dal potere del Tridente Nero, in grado di scatenare una forza antica e malvagia. Per riuscire a sconfiggerlo, Aquaman si rivolgerà al fratello imprigionato Orm, ex re di Atlantide, con il quale stringerà un'improbabile alleanza.



Cercheranno di mettere da parte le loro divergenze per poter salvare il regno e il mondo da una distruzione che appare inevitabile.

Nel cast del film anche Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren, Temuera Morrison e Nicole Kidman. Il trailer sarà online tra quattro giorni, come si evince dal teaser.

Secondo le voci che circolano in questi giorni Warner Bros. si sarebbe arresa e sarebbe consapevole che il film è destinato ad essere un flop.

Bisognerà attendere il mese di dicembre per scoprire se il sequel di Aquaman potrà smentire le previsioni.



Nel frattempo, i fan si chiedono se Aquaman 2 farà parte del DC Universe di James Gunn e Peter Safran oppure no.