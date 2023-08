Che fine ha fatto il trailer di Aquaman 2? Ci sono novità, ma sono pessime per Jason Momoa

Aquaman & The Lost Kingdom è ancora atteso per il 20 dicembre prossimo, ma i fan di Jason Momoa e Amber Heard sono molto preoccupati dalla totale assenza di marketing da parte di Warner Bros Discovery nei confronti del film di James Wan.

Pensate che l'ultimo promo poster di Aquaman 2 è stato pubblicato ad aprile in occasione del CinemaCon, ma da allora le voci sul film sono state poche e spesso scoraggianti, se non pessime: ad esempio, sappiamo che a luglio scorso, ovvero a pochi mesi dall'arrivo del film nelle sale, Warner Bros aveva ordinato un terzo round di riprese aggiuntive per Aquaman 2, che da precedenti screen-test è stato definito uno dei peggiori cinecomix di sempre.

Considerati i buoni risultati ottenuti dal primo capitolo, sia da un punto di vista della critica che da quello del box office, la colpa di questa supposta pessima qualità del film potrebbe non essere tutta di James Wan e Jason Momoa, considerato che Aquaman 2 è l'ultimo film DC realizzato dalla vecchia dirigenza dello studio - la ex DC Films del defunto DCEU, per intenderci - e non è chiaro se o quanto o in che modo verrà integrato nei piani dei nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran e nel loro DCU. E, a questo proposito, le ultime informazioni emerse ci fanno sapere che Warner Bros non avrebbe intenzione di cambiare rotta per la promozione di Aquaman 2, col primo trailer che dovrebbe arrivare addirittura ad ottobre...praticamente a poche settimane dall'arrivo del film nelle sale.

Aquaman 2 è destinato a passare in sordina, oppure riuscirà a regalare al box office qualche sorpresa come fece il capitolo originale, in grado di superare il miliardo di dollari? Staremo a vedere.