Nel trailer di Antebellum Janelle Monàe è intrappolata in un inquietante passato

Jordan Peele ha avuto (e sta ancora avendo, naturalmente) un ruolo fondamentale nell'evoluzione del cinema horror in quest'ultimo decennio: in qualche modo lo zampino del regista di Get Out! e Noi c'è anche in questo Antebellum, film con protagonista Janelle Monàe del quale è ora disponibile il primo trailer.

A produrre il film sarà infatti Sean McKittrick, già al timone della produzione dei due film di Peele appena citati. La regia sarà invece affidata a Gerard Bush e Christopher Renz, mentre la data d'uscita del film è fissata (salvo variazioni causa coronavirus) per il prossimo 24 aprile.

Antebellum racconterà la storia di Veronica Henley (Janelle Monàe), scrittrice di successo che si ritroverà improvvisamente intrappolata in una strana e inquietante realtà della quale dovrà assolutamente svelare il mistero prima che sia troppo tardi. Faranno parte del cast anche Marque Richardson II, Eric Lange, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles, e Jena Malone.

"So che voglio aprire una nuova fase della mia carriera come artista e come attrice, e questo è sicuramente uno dei miei ruoli più complessi e duri da affrontare. Ho dovuto fare un bel po' di meditazione e preghiera. Ho lavorato un sacco. Ho dovuto preparare la mia mente ad affrontare il viaggio di Veronica" ha dichiarato Janelle Monàe, che da attrice ha già partecipato a film come Moonlight, Il Diritto di Contare ed Harriet.