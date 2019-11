Il trailer di A Quiet Place 2 arriverà molto presto

Come sappiamo le riprese di A Quiet Place 2 sono terminate già da qualche settimana, e se siete fra coloro in attesa di un primo trailer ufficiale per il nuovo film di John Krasinski, sappiate che non dovrete attendere ancora a lungo.

ll sempre affidabile Trailer Track infatti riporta che un primo video promozionale per il film con Emily Blunt è stato classificato e con tutta probabilità arriverà online e nei cinema nei prossimi giorni/settimane.

Qualunque cosa riguardi questo primo filmato, secondo quanto riferito durerà solo 30 secondi, quindi potrebbe essere più un teaser che un trailer vero e proprio, ma con il film originale che è diventato uno dei maggiori successi finanziari e critici del 2018, i fan probabilmente sapranno accontentarsi.

Per chi non lo sapesse, il film originale descriveva un mondo che era stato devastato da una razza aliena che attacca e uccide ogni essere umano che emette un suono abbastanza forte. Una famiglia di sopravvissuti continua la propria vita dopo aver adottato uno stile di vita avvolto dal silenzio quasi totale, che però rischia di essere rovinato quando la madre (Emily Blunt) rimane di nuovo incinta e si prepara al parto.

Nel secondo capitolo ci sarà anche Djimon Hounsou. Per altri approfondimenti guardate questa foto dal set, che svela una nuova ambientazione.