Tragedia a Teheran, ucciso il regista Dariush Mehrjui e la moglie Vahideh Mohammadifar

Una enorme tragedia ha colpito il mondo del cinema iraniano. Il regista Dariush Mehrjui e la moglie, la sceneggiatrice Vahideh Mohammadifar, sono stati trovati morti nella loro casa fuori Teheran. Le autorità hanno chiarito la dinamica dell'omicidio ma non è ancora stato scoperto il colpevole.

l'Iran è tornato al centro del mondo del cinema per una nuova tragedia. Dopo la scarcerazione di Jafar Panahi dopo otto mesi di carcere, il Medio Oriente è tornato sotto gli occhi dell'universo cinematografico dopo la notizia dell'omicidio del regista 83enne Dariush Mehrjui e della moglie sceneggiatrice Vahideh Mohammadifar. L'agenzia stampa iraniana ha reso noto che le indagini sono ancora in corso ma non è stato realmente chiarito il colpevole dell'omicidio.

Il regista e la moglie sono stati brutalmente accoltellati nella loro abitazione vicino Teheran, non si sa bene per quale motivo. Secondo quanto trapelato dalle autorità del luogo, il cineasta avrebbe ricevuto nelle ultime settimane delle minacce di morte sui social network. Mehrjui aveva studiato cinema a Los Angeles per poi tornare in Iran e cercare di avviare un movimento "rivoluzionario" cinematografico anche nella sua terra d'origine.

Durante le proteste in Iran dello scorso anno, Jessica Chastain si era schierata contro i media americani e come trattavano la tematica. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!