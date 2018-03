Tragedia sul set del film di Ed Norton, Motherless Brooklyn: morto un vigile del fuoco

Tragiche notizie arrivano oggi da New York: un vigile del fuoco è morto mentre cercava di spegnere un incendio scoppiato sul set del film di Edward Norton,, basato su un romanzo di Jonathan Lethem. L'uomo, Michael Davidson, lascia la moglie e 4 fogli piccoli.

Il rapporto emerso racconta che l'incendio è divampato nel seminterrato di un edificio non occupato, nella tarda serata di giovedì. In quel momento non si stavano effettuavano riprese all'interno dell'edificio, le scene si giravano all'esterno. I vigili del fuoco del NYFD sono arrivati rapidamente sul posto ma, purtroppo, Michael Davidson della Engine Company 69 di Harlem, è rimasto ucciso dopo essersi separato dagli altri pompieri, mentre cercava di spegnere le fiamme.

Il New York Post afferma che Davidson, padre di quattro bambini piccoli, si era separato dai suoi compagni ed è svenuto; quando gli altri lo hanno scoperto era troppo tardi. l giornale ha anche riportato che altri due vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale con gravi ustioni, anche se non considerati in pericolo di vita. Il commissario FDNY, Daniel Nigro, ha parlato dell'incidente ai giornalisti:

"I ragazzi sono scesi per combattere il fuoco con Davidson ma era troppo forte. Sono stati costretti a ritirarsi e (Davidson), in quel frangente, si è separato dal resto dell'unità. È stato trovato privo di sensi sul pavimento e, nonostante i migliori sforzi del FDNY e degli EMT, non è stato possibile rianimarlo ".

Sulla sua pagina Facebook, il Dipartimento dei vigili del fuoco della città di New York ha scritto che Davidson è stato citato ben quattro volte per il coraggio dimostrato in azione, nella sua carriera quindicinale come vigile.

Secondo le forze dell'ordine, è stato Norton a scorgere il fumo che proveniva dal seminterrato, mentre si trovava fuori dall'edificio per girare una scena. I produttori del film hanno rilasciato una dichiarazione sui tragici eventi:

"Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Michael R. Davidson. Un incendio è scoppiato stasera nell'edificio dove stavamo girando il nostro film. La produzione era verso la fine della giornata lavorativa e c'erano dozzine di persone che lavoravano sul posto, quando la troupe ha notato che il fumo stava entrando nel set e in altre parti; proveniva dall'edificio da sotto di noi. Non appena abbiamo notato del fumo entrare nel nostro set, i nostri ragazzi hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco e i residenti dell'edificio, mentre noi abbiamo evacuato il cast e la troupe.

"Con nostro grande dolore, ora sappiamo che un vigile del fuoco di New York ha perso la vita combattendo contro le fiamme che divampavano, e ci stringiamo al dolore della sua famiglia. I vigili del fuoco di New York City sono davvero i più coraggiosi del mondo. Abbiamo visto con i nostri occhi il lavoro che fanno, entravano nel fumo per assicurarsi che tutti fossero al sicuro, e poi hanno combattuto per contenere le fiamme e impedire che si diffondessero, mettendo in pericolo le loro vite come fanno tutti i giorni. I FDNY sono veri supereroi della vita reale e la nostra ammirazione e gratitudine per loro sono illimitate."

Motherless Brooklyn è un film interpretato e diretto da Edward Norton; al film lavorano anche Bruce Willis, Willem Dafoe e Alec Baldwin; l'edificio di Harlem era uno dei set del film.