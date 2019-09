Il Traditore scelto come unico rappresentate italiano agli Oscar 2020

Dopo aver trionfato ai Nastri d'Argento 2019, il biopic su Tommaso Buscetta Il Traditore di Marco Bellocchio proverà a portare l'Italia ai prossimi Academy Awards 2020.

Come vi avevamo riportato qualche giorno fa, l'ANICA aveva comunicato la cinquina preliminare dei titoli, composta da Il Traditore, La Paranza dei Bambini, Martin Eden, Il Vizio della Speranza e Il Primo Re, con la promessa di riunirsi in data 24 settembre per scegliere fra questi un unico film che avrebbe gareggiato per rientrare a sua volta nelle nomination finali alla statuetta.

Detto fatto, dunque: una scelta sicuramente oculata visto il successo di critica riscontrato dal film con Pierfrancesco Favino fin dal suo esordio a Cannes, che ha ricevuto ottime recensioni anche in seguito alla distribuzione teatrale negli Stati Uniti. Vi ricordiamo che da quest'anno il premio Oscar al Miglior Film Straniero sarà ribattezzato come 'International Feature Film Award, termine pensato per rappresentare la nuova linea di inclusività dell'Academy.

Da adesso in poi la palla è nelle mani dell'Academy: per sapere quale sarà il destino de Il Traditore bisognerà attendere direttamente il 13 gennaio, quando saranno annunciate le cinque nomination ufficiali per gli Oscar 2020. La cerimonia degli Oscar è prevista il 9 febbraio 2020, con Bellocchio che dovrà vedersela con parecchi concorrenti di valore: fra i più quotati, ad oggi, Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar per la Spagna, Les Miserables di Ladj Ly per la Francia (premiato a Cannes), ma soprattutto il super-favorito Parasite di Bong Joon Ho, vincitore della Palma d'Oro.