Il Traditore, Favino mostra il David di Donatello ai fan e ringrazia: 'Sono felice'

Candidato a ben 18 David di Donatello, durante la Cerimonia di Premiazione avvenuto poche settimane fa, Il Traditore di Marco Bellocchio ha vinto la bellezza di sei statuette d'oro, di cui quattro nelle categorie più importanti, Miglior Film, Miglior Regista, Sceneggiatura e attori, protagonista e non.

Per il suo protagonista principale, uno straordinario Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta, ha significato dunque il suo primo David di Donatello vinto come Miglior Attore Protagonista, un traguardo della sua carriera che aspettava da anni e di cui si è detto estremamente felice sia dopo la vittoria che in un nuovo video su Facebook, mostrando ai suoi fan l'arrivo della Statuetta d'Oro a casa.



Nel condivide il filmato, Favino ha espresso soprattutto gioia per essere riuscito a conquistare un premio tanto ambito, lo stesso che fa sfilare davanti agli occhi dei fan e ai suoi nel filmato. Bello che appaia un po' commosso, estremamente felice, soddisfatto e anche riconoscente, tanto agli appassionati quanto a Marco Bellocchio, che ha diretto un gran film e lo ha voluto come attore principale in un ruolo indimenticabile.



