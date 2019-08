Anche Tracy Morgan nel cast de Il Principe Cerca Moglie 2

Dopo avervi mostrato l'arrivo sul set di Eddie Murphy e Arsenio Hall per le riprese de Il Principe Cerca Moglie 2, possiamo informarvi oggi che Tracy Morgan si è unito al cast del sequel del cult di John Landis.

Nel film ritroveremo anche John Amos, che come ricorderete nel capitolo del 1988 interpretava Cleo McDowell, proprietario della catena di ristoranti fast food McDowell e padre della sposa di Akeem, Lisa McDowell.

In Coming 2 America sarà raccontata la storia di come Akeem, ormai pronto a diventare il Re di Zamunda, scopre improvvisamente di avere un figlio negli Stati Uniti, che si chiama Lavelle e vive nel Queens. Per onorare il desiderio del padre, che ormai in punto di morte gli chiede di ritrovare questo ragazzo ed educarlo affinché possa un giorno diventare il principe di Zamunda, Akeem dovrà tornare negli USA, ovviamente in compagnia dell'amico e servitore personale Semmi.

Coming 2 America comprenderà nel proprio cast anche Leslie Jones, Kiki Payne e anche Wesley Snipes, Jermaine Fowler, Rick Ross, Teyana Taylor, Michael Blackson, James Earl Jones, Paul Bates, e Louie Anderson. Morgan interpreterà Reem, il fratello del personaggio della Jones, che a sua volta interpreta la madre di Lavelle, con la quale Akeem visse l'avventura di una notte.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi dal 18 dicembre 2020.