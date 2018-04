Tracy Morgan e Aldis Hodge new entry in What Men Want

The Hollywood Reporter ha diffuso la notizia che la Paramount ha aggiunto due nuovi nomi al cast di What Men Want. Si tratta di, che vanno ad aggiungersi a, protagonista femminile di questo remake di What Women Want, film di Nancy Meyers del 2000, che aveva per protagonisti

Nel film originale, What Women Want - Quello che le donne vogliono, Mel Gibson interpreta un pubblicitario maschilista a cui viene improvvisamente concessa la possibilità di ascoltare i pensieri delle donne in seguito ad uno strano incidente casalingo che coinvolge diversi prodotti femminili.

In What Men Want vedremo invece Taraji P. Henson - candidata all'Oscar nel 2009 per Il curioso caso di Benjamin Button di David Fincher - nei panni di un'agente sportiva che viene costantemente ignorata dai colleghi maschi; quando le viene conferito il potere di ascoltare ciò che pensano gli uomini utilizza la sua nuova abilità per riuscire a far firmare un contratto alla futura stella della NBA.

Nel film originale del 2000, diretto da Nancy Meyers, recitarono anche Marisa Tomei, Alan Alda, Logan Lerman, Bette Midler e Sarah Paulson.

Il film divenne un successo mondiale, incassando 374 milioni di dollari al botteghino internazionale, diventando il film con il più alto incasso di sempre nella carriera di Nancy Meyers.

What Men Want sarà diretto da Adam Shankman e debutterà nelle sale cinematografiche l'11 gennaio 2019.

Taraji P. Henson ha recitato negli ultimi anni in Tempo limite, per la regia di Peter Billingsley e Il diritto di contare di Theodore Melfi, insieme ad Octavia Spencer, Janelle Monae, Kevin Costner, Kirsten Dunst e Jim Parsons.

Tracy Morgan è reduce dalla partecipazione a The Clapper di Dito Montiel mentre Aldis Hodge ha recitato proprio con Henson ne Il diritto di contare.