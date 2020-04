Tracollo per il box office asiatico: il Coronavirus ha causato perdite per l'85%

Le prime avvisaglie di pericolo per il cinema italiano sono comparse ad inizio marzo, ma in Cina stavano combattendo con il Coronavirus già da qualche tempo e i report del box office asiatico ci mostra ora le evidenti ripercussioni che ci sono state sul mercato cinematografico.

Si parla infatti di un decremento dell'85% degli incassi nei primi due mesi del 2020 (rispetto ai primi due mesi del 2019) per l'area asiatica, che contiene cinque dei dieci mercati cinematografici più cospicui escluso il Nord America, grazie a paesi come la Cina, il Giappone e la Sud Corea.

Ovviamente la Cina è stato il paese più colpito dalla crisi. Rispetto a gennaio e febbraio del 2019 si è infatti registrato un calo del 96% degli incassi dato che più di 70000 cinema sparsi per la nazione sono stati chiusi alla fine di gennaio, cancellando la possibilità di incassare nel periodo di maggior disponibilità per i cinesi, ovvero quello delle vacanze per il Capodanno cinese.

In Sud Corea i cinema sono stati chiusi a fine febbraio, riuscendo comunque ad incassare 125 milioni di dollari nei primi due mesi, ma registrando comunque un 59% in meno rispetto all'anno passato, cifre simili a quelle del Giappone, che ha incassato 126 milioni di dollari con un 41% in meno.

Il vero dramma è che questi dati si riferiscono soltanto ai primi due mesi del 2020, e per quanto riguarda marzo si prevede uno dei peggiori periodi nella recente storia del cinema. Per la Sud Corea potrebbe essere il mese con il minor incasso in 14 anni e per il Giappone si stima una perdita del 70% degli incassi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Per ovvi motivi molte case di produzione hanno deciso di rinviare i film ed evitare così questo sfortunato periodo in cui è impossibile recarsi al cinema. Per saperne di più vi rimandiamo alla lista dei film rimandati causa Coronavirus