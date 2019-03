Tra Venezia, Londra e Berlino nei nuovi poster ufficiali di Spider-Man: Far From Home

Meno di un mese ci separa ormai dall'arrivo nelle sale dell'attesissimo attesissimo Avengers: Endgame dei fratelli Russo, ma l'estate 2019 porterà con sé il terzo e ultimo film Marvel Studios dell'anno, Spider-Man: Far From Home di Jon Watts, di cui sono stati diffusi adesso online tre nuovi e bellissimi poster.

Come sappiamo, Spider-Man: Far From Home vedrà Peter Parker (Tom Holland) e i suoi compagni di classe in una lunga gita scolastico in Europa, dove visiteranno alcune delle più importanti capitali del Vecchio Continente. E i poster ufficiali ci mostrano proprio Spider-Man in alcune delle città che il gruppo toccherà con la gita, da Londra a Venezia fino anche a Berlino - dove per altro Peter è già stato in Captain America: Civil War.



Ognuno dei poster ha una costruzione differente, ma tutti hanno in comune il fatto che Spidey sia appeso o in posa su alcune delle "attrazioni turistiche" più famose, dalla ruota panoramica di Londra all'arco di Berlino fino al Ponte di Rialto della nostra Venezia, dove l'eroe è appeso a testa in giù nel mentre della lettura di un guida dell'Italia.



Spider-Man: Far From Home vede nel cast anche Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio, per un'uscita prevista nelle sale il prossimo 5 luglio.