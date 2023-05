Toy Story, Will Poulter racconta il surreale aneddoto:'Mi hanno scambiato per Sid!'

Will Poulter è da anni uno degli attori più apprezzati di Hollywood e recentemente ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe in Guardiani della Galassia Volume 3. Il volto di Poulter è piuttosto riconoscibile e sul web si svolgono diverse discussioni sul suo aspetto e paragoni bizzarri. Uno in particolare coinvolge Sid.

Si tratta del sadico ragazzino vicino di casa di Andy in Toy Story - Il mondo dei giocattoli. Di recente qualcuno ha visto in Poulter una vaga somiglianza con il personaggio... animato!:"Un ragazzo in un orinatoio a Los Angeles la scorsa settimana si è rivolto a me mi ha detto 'Sei in Toy Story, vero?'. E io ho risposto 'Beh, è animato'". Su Everyeye è disponibile il nostro approfondimento sull'origine di Toy Story.



Nell'intervista a GQ, Poulter inoltre ha ricordato che il primo film uscì nel 1995:"Avevo due anni. E non lo facevano in live action". Uno dei meme più famosi che riguardano Will Poulter è quello in cui l'attore è vestito da Sid per la settimana anti-bullismo del 2017.

Uno scatto che ha finito per ritorcersi contro l'attore.



Nonostante tratti la cosa con ironia, Poulter ha dichiarato:"È stato strano quando le persone hanno iniziato a discutere online del mio aspetto fisico, se fosse da ritenere attraente o poco attraente. Mi sento molto a mio agio e sicuro di sapere che non sono convenzionalmente attraente, poiché ho sempre ricevuto commenti sul mio aspetto insolito, non so se sono le sopracciglia o cosa, le persone ne hanno fatto un tema. Penso che sottolinei una questione più ampia: perché discutiamo o passiamo così tanto tempo a discutere dell'aspetto fisico delle persone? Soprattuto nel caso delle donne. Ma che tu sia maschio o femmina, perché è così importante? Sfortunatamente i social media hanno creato questa idea problematica che l'opinione di tutti su tutto conta allo stesso modo".

