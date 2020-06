Toy Story, le versioni umane di Woody e Buzz vi causeranno gli incubi!

Quante volte da bambini (o da bambini un po' cresciuti, diciamo la verità) avete sognato di avere nella vita reale un amico come uno dei vostri personaggi Disney preferiti? Toy Story, in particolare, si prestava perfettamente alla cosa: chi non ha mai sperato che da un momento all'altro i suoi giocattoli prendessero vita?

Beh, nel caso in cui facciate parte di coloro che hanno nutrito sogni di questo tipo, il nostro consiglio è di smetterla e cominciare a pregare che certe cose non accadano mai! Il perché potete scoprirlo facilmente dando uno sguardo veloce alle immagini che troverete in questo articolo.

Già, qualcuno ha avuto la malsana idea di mettere in rete delle versioni umanizzate di alcuni popolarissimi personaggi Disney, e il risultato è a dir poco disturbante: dal Genio di Aladdin a Paperino, passando per i due protagonisti di Toy Story Woody e Buzz, tutti gli eroi della nostra infanzia assumono un certo non so che di inquietante se trasposti in panni e dimensioni umane.

Insomma, sognare è bello... Ma, come spesso capita, la realtà dei fatti non è esattamente pari alla nostra immaginazione! Meglio continuare a rifugiarci nei film che abbiamo sempre amato, dunque: quelli, presumibilmente, ci lasceranno sempre andare a letto tranquilli. Qui, a tal proposito, trovate la nostra recensione di Toy Story 4; i fan, intanto, hanno avuto da ridire con Disney+ per una scena censurata in Toy Story 4.