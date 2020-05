Toy Story, Up e oltre: qual è il vostro film Pixar preferito? Il quesito trend su Twitter

Tra l'arrivo di Toy Story 4 e le nuove aggiunte Pixar al catalogo, Disney+ è riuscita a riportare alla luce tutte le produzioni più acclamate dello studio di animazione più famoso al mondo.

Per questo il quesito proposto da The Ringer agli utenti di Twitter ha riscosso un grande successo, e in molti si stanno arrovellando per cercare di stilare la loro Top 5 riguardante i migliori film Pixar: occhio alle regole però, perché in questo caso si parla soltanto di capitoli originali, quindi niente sequel o spin-off.

Qual è stato il film che vi ha convinto di più tra i capolavori che è stata in grado di sfornare la compagnia? A contendersi lo scalino più alto del podio sono i maldestri mostri di Monsters & Co, la superfamiglia di supereroi capitanata da Mister Incredible, i simpatici giocattoli di Toy Story, le complesse personificazioni dei vari stati emotivi viste in Inside Out, e i più malinconici protagonisti di Up e Wall-E. C'è davvero l'imbarazzo della scelta.

La lista completa dei "concorrenti" è la seguente: A Bug's Life, Monsters & Co., Alla Ricerca di Nemo, Gli Incredibili, Cars, Ratatouille, Toy Story, WALL-E, Up, Ribelle The Brave, Inside Out, Coco, Il viaggio di Arlo e Onward. Per il momento sembra proprio che Woody e Buzz siano saldamente in prima posizione in moltissime classifiche, ma mai dire mai. Fateci sapere la vostra personale Top 5 nei commenti!

Intanto è uscito Out, il primo simpatico cortometraggio Pixar ad avere un protagonista gay.