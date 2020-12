Toy Story, una suggestiva teoria: e se tutti i regali per Andy avessero un unico scopo?

Ha da poco festeggiato i suoi 25 anni, ma come ogni classico anche Toy Story continua a rivelare nuovi aspetti e sfumature diverse ad ogni visione. Su Reddit, per esempio, ha iniziato a circolare una nuova teoria sulla sequenza da cui nasce tutto, quella della festa di compleanno di Andy e dei regali ricevuti dal bambino.

Come si ricorderà, alcuni dei regali sembrano piuttosto inappropriati, per non dire ridicoli, soprattutto le lenzuola che possiamo vedere in calce alla notizia. L'ultimo regalo che Andy scarta, invece, si rivela il migliore: il giocattolo all'ultima moda, quel Buzz Lightyear che diventerà il protagonista di mille avventure.

La teoria di cui si parla su Reddit, però, vuole un progetto ben definito dietro la scelta di ogni regalo: una festa con regali a tema, per preparare Andy all'arrivo del dono più atteso. Anche sulle lenzuola, infatti, è raffigurato il simpatico astronauta, e gli altri accessori che si vedono più avanti nel film - quando la stanza del ragazzino si trasforma indicando il suo cambio di preferenze, da Woody a Buzz - probabilmente sono arrivati grazie alla festa di compleanno.

Ecco quindi che le tanto bistrattate lenzuola, di cui si prendono gioco anche gli altri giocattoli temendo di essere messi in ombra dai nuovi arrivi, hanno il loro ruolo in questo piano.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata ai nuovi poster per il 25° anniversario di Toy Story.