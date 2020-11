Toy Story, Pixar festeggia i venticinque anni dall'uscita del film con Woody e Buzz

Pixar ha deciso di festeggiare i venticinque anni di Toy Story - Il mondo dei giocattoli insieme ai propri fan. Attraverso Twitter, Pixar ha commissionato alcune divertenti artwork per il 25° anniversario dall'uscita del film nei cinema. Il successo del film fu immediato e generò altri tre film di altrettanto di successo.

Prima dell'uscita dell'ultimo film, Tom Hanks, doppiatore del cowboy Woody, raccontava le emozioni dell'ultimo doppiaggio per Toy Story 4:"Si tratta di un film fantastico, un film meraviglioso. Non sappiamo che aspetto abbia, abbiamo iniziato ad andare in uno studio di registrazione per sessioni di tipo cinque/sei ore ogni sei/otto mesi, non so come verrà fuori. Può sembrare ridicolo perché ci sono dentro ma è uno dei migliori film che abbia visto in vita mia. Non so come metterla in altro modo, lo è davvero".



Hanks proseguì approfondendo il finale di Toy Story 4:"Quando sono entrato per il mio ultimo giorno di registrazione, volevo dare loro le spalle, perché di solito sei di fronte al regista [...]" ha dichiarato l'attore, facendo trasparire tutta la sua commozione per la fine di un'epoca.

Toy Story - Il mondo dei giocattoli racconta la storia dei giocattoli del piccolo Andy; quando il bambino non è nella sua stanza essi prendono vita, guidati dal loro leader Woody, un cowboy. Tuttavia un giorno viene regalato a Andy un nuovo giocattolo che potrebbe mettere in serio pericolo la leadership di Woody: l'astronauta Buzz Lightyear.

Tom Hanks doppia Woody (nella versione italiana doppiato da Fabrizio Frizzi nei primi tre film e Angelo Maggi in Toy Story 4) e Tim Allen doppia Buzz Lightyear (Massimo Dapporto nella versione nostrana).



