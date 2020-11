Toy Story, Pixar festeggia i 25 anni del film con dei nuovi poster di Woody e Buzz

Verso i 25 anni e oltre! Toy Story compie 25 anni, e l'account Twitter della Pixar ha deciso di farci qualche regalo: per tutto il mese verrà celebrata l'occorrenza con dei post dedicati, e il primo di questi contiene due nuovi fantastici poster dei suoi protagonisti.

"Avrete sempre degli amici in questi due. Unitevi a noi questo mese per celebrare il 25esimo anniversario di Toy Story. #ToyStory25" si legge nella caption del post che mostra in allegato due fantastici portrait poster di Woody e Buzz (che trovate, come sempre, in calce alla notizia).

Intanto, sullo stesso profilo potete trovare un thread dedicato al film, come ad esempio i tweet con le dichiarazioni di Jonas Rivera, assistente di produzione del primo Toy Story, arrivato poi a essere uno dei produttori del franchise.

"Sono davvero orgoglioso di aver fatto parte del Toy Story originale. Quel senso d'orgoglio poi è stato amplificato quando abbiamo concluso i lavori di Toy Story 4, di cui sono stato anche produttore. Sono stato in compagnia dei personaggi di Toy Story per metà della mia vita, e sono come una famiglia per me" ha raccontato, aggiungendo poi "Anche se Toy Story è stato il primo film al quale ho lavorato, c'era questa sensazione nell'aria che si stesse lavorando a qualcosa di speciale. C'erano un'energia e un entusiasmo che sono ancora difficili da descrivere".



E ci avevano visto giusto, vista la popolarità della saga, e l'affetto che i fan provano ancora oggi per i suoi personaggi.

Nel 2019, nelle sale di tutto il mondo è uscito Toy Story 4 (qui trovate la nostra recensione di Toy Story 4) che (almeno per ora) sembra essere il capitolo conclusivo della saga.