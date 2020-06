Toy Story, nuova collezione Funko Pop! Alien Remix: scopri tutte le combinazioni

Sono passati ben venticinque anni dall'uscita nelle sale di Toy Story - Il mondo dei giocattoli, primo capitolo del franchise Pixar con protagonisti un gruppo di giocattoli capitanati dallo sceriffo Woody e dall'astronauta Buzz. Per l'occasione, sul mercato è stata introdotta una nuova linea di Funko Pop! chiamata Alien Remix.

Come suggerisce già il nome, Alien Remix è una linea Funko Pop! che raggruppa gli alieni verdognoli del film, che Woody incontra nella teca dell'artiglio, mascherati da altri personaggi dell'universo Disney/Pixar.

Funko non ha annunciato ufficialmente la collezione Toy Story Alien Remix ma i pre-order sono già realtà.

Al momento le combinazioni di Alien Remix disponibili sono quelle con Woody, Buzz Lightyear, Carl di Up, Dug di Up, Russell di Up, Zurg di Toy Story, Dory di Alla ricerca di Dory e Dot di A Bug's Life - Megaminimondo.

Ovviamente la collezione è in aggiornamento quindi è importante controllare il sito di Entertainment Earth per essere aggiornati.

Toy Story - Il mondo di giocattoli racconta la storia di un gruppo di giocattoli che si anima appena il piccolo Andy non è in camera. La leadership dello sceriffo cowboy Woody è messa alla dura prova dall'arrivo dell'astronauta Buzz Lightyear.

