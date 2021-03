Da Toy Story a Monsters and Co, i film Pixar diventano inquietanti in queste fan art

Vi siete mai chiesti come sarebbero i personaggi dei film d'animazione Pixar in versione realistica iper-stilizzata? Lo sappiamo, di solito si pensa soprattutto a delle controparti in carne e ossa in eventuali adattamenti live-action, ma in queste nuove fan art digitali, oggi, alcuni personaggi Pixar diventano seriamente inquietanti.

A creare queste digital fan art ci ha pensato l'artista web Cam Harper, condividendole poi via social e scrivendo in didascalia: "Ecco la mia top 4 del weekend! È stato tutto creato via Zbrush, Substance Painter e Maya. Ho intenzione di pubblicarne altri lungo tutto l'anno in corso".



Come potete vedere nel tweek in calce che riporta le immagini, in sostanza l'artista ha re-immaginato alcuni personaggi di Toy Story, per l'esattezza Buzz Lightyear, Mr. Potato e l'Alieno, e anche il mitico Mike di Monster & Co. proprio in una versione iper-stilizzata/realistico digitale, cioè trasponendoli in una creazione digitale mantenendo però intatte le loro peculiarità animate. È questo che rende le creazioni abbastanza angoscianti.



C'è anche un bonus con i funghi di Super Mario Bros, che ovviamente vanno oltre l'elemento Pixar ma sono sempre e comunque interessanti, specie ripensati così da Cam Harper.



