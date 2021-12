Toy Story Lightyear, Super Mario e Spider-Man: quali sono i film animati del 2022?

Dopo aver chiesto quali sono vostri film più attesi del 2022, spostiamo l'attenzione sul cinema d'animazione: dallo spin-off di Toy Story Lightyear al film dedicato a Supermario, i titoli importanti per il mondo animato non mancheranno, ma quali sono quelli da attendere con più entusiasmo?

In cima alla lista c'è sicuramente Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Uno), sequel in due parti del vincitore del premio Oscar per il miglior film animato Spider-Man: Un nuovo universo, uscito nel 2018. Inoltre come sempre a farla da padrona sarà la Pixar, che il prossimo anno tornerà con due titoli in calendario: Turning Red, una storia originale incentrata su una ragazzina che si trasforma in un panda rosso quando prova intense emozioni, e l'attesissimo Lightyear, un sorta di prequel barra meta-storia di origine per il giocattolo Buzz Lightyear di Toy Story, o per meglio dire per l'astronauta Buzz Lightyear le cui gesta avrebbero ispirato la linea di giocattoli omonima. Per farvi un'idea più chiara, recuperate il trailer ufficiale di Lightyear.

Uno dei primi titoli che usciranno nel 2022 - in streaming su Amazon, non al cinema - sarà Hotel Transylvania: Trasformania, capitolo finale della fortunata saga Sony, cui seguirà - sempre in streaming, ma su Disney+ - l'uscita di L'era glaciale: Le avventure di Buck, sequel spin-off della saga animata prodotta da Blue Sky e ora distribuita per la prima volta dalla Disney dopo l'acquisizione della Fox.

Grandi aspettative anche per Luck di Apple TV+, il primo film prodotto da John Lasseter dopo l'addio alla Pixar/Disney e il passaggio in Skydance, ma da tenere d'occhio c'è anche The Bad Guys, il nuovo film della Dreamworks. Infine, tra i grandi nomi impossibile non citare anche DC Super Pets di Warner Bros., Super Mario e Minions: The Rise of Gru della Illumination e il film di Bob's Burger, altra produzione 20th Century Fox ora 20th Century Studios sotto l'egida Disney.

A novembre 2022, per concludere, sarà la volta del nuovo Classico Disney Strange World, mentre per Netflix il grande Henry Selick ha diretto Wendell and Wild. Ultima citazione per il Pinocchio in stop-motion di Guillermo del Toro, già comparso nel nostro articolo dedicato ai film live-action per via della fama live-action dell'autore messicano.

Quale film animato attendete di più per il 2022? Ditecelo nei commenti!