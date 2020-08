Toy Story: i giocattoli del franchise sono immortali? Risponde Lee Unkrich

Come ogni franchise di successo anche quello di Toy Story ha generato nel corso degli anni domande più o meno sensate che i fan si sono posti guardando i film della saga Pixar dedicata al mondo dei giocattoli. In questi giorni il regista Lee Unkrich ha risposto proprio ad una di queste domande, posta da un utente Twitter. Di che domanda si tratta?

Molto semplice: i giocattoli di Toy Story possono morire o sono immortali? Unkrich ha fatto chiarezza proprio su questo punto:"Vivono finché esistono. Ma se dovessero essere completamente distrutti? Diciamo, in un inceneritore? Game over" ha twittato il regista.

Lee Unkrich ha diretto Toy Story 3 - La grande fuga e ha lavorato anche a Toy Story - Il mondo dei giocattoli e Toy Story 2, oltre ad esser stato accreditato come produttore esecutivo in Toy Story 4.



In Toy Story 3 è stata inserita proprio una sequenza in cui i protagonisti rischiano di essere bruciati e vengono salvati da un gruppo di piccoli alieni verdi di Pizza Planet.

Visto l'epilogo di Toy Story 4 sembra che ormai il franchise abbia chiuso i battenti, con Woody, Buzz e tutti gli altri che hanno intrapreso strade diverse della propria esistenza.

Una possibilità rimane per Forky, la new entry amatissima del quarto film a cui potrebbe essere riservata una serie spin-off o addirittura un film.

