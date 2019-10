Toy Story: il franchise continuerà sulla piattaforma di streaming Disney+

Per celebrare l'arrivo di Toy Story 4 su Digital HD questa settimana, il co-produttore del film Mark Nielsen si è fermato a parlare con ComicBook.com rivelando che il futuro del franchise è rappresentato dalla piattaforma di streaming on demand Disney+.

Oltre ad una serie di cortometraggi con protagonista Forky, che esordiranno sulla piattaforma dopo il lancio previsto per novembre, per Nielsen c'è la concreta possibilità che la Pixar metta in sviluppo nuovi progetti legati a Toy Story grazie alla libertà offerta dal servizio.

"Disney+ ci offre davvero una grande opportunità per fare esattamente questo", ha detto Nielsen. "Ho avuto la fortuna di produrre la serie Forky Asks a Question, composta da 10 corti che abbiamo realizzato per Disney+, e c'è un'altra unità di produzione in Pixar che ha realizzato Lamp Life, un retroscena dedicato a Bo Peep, ambientato prima di Toy Story 4 e che uscirà sempre su Disney+. E' un nuovo modo di raccontare e pubblicare storie che prima non avevamo a nostra disposizione. Abbiamo sempre girato cortometraggi e spesso li inserivamo nei DVD, ma questo ci dà maggiori possibilità. E anche se non abbiamo in mente nulla di specifico in questo momento, oltre a Lamp Life e Forky, la porta è certamente aperta. Questi personaggi hanno un futuro."

