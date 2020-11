Toy Story festeggia 25 anni: Woody e Buzz arrivavano nelle sale americane nel 1995

I meriti vanno attribuiti anche al concept geniale , per il quale il mondo dei giocattoli prende vita quando i bambini non stanno giocando con loro e i vari Mr. Potato o Rex si lanciano in divertenti avventure all'insegna dell'amicizia. Ovviamente la Pixar non ha perso l'occasione per celebrare la ricorrenza, pubblicando sui profili social immagini e concept art , tra cui figurano anche i doppiatori Tim Allen e Tom Hanks. Il successo della versione italiana, arrivata qualche mese più tardi nei cinema, è anche dovuta all'ottimo lavoro del compianto Fabrizio Frizzi e del collega Massimo Dapporto al doppiaggio.

Ebbene sì, sono passati ben 25 anni da quando quello strambo guerriero spaziale di nome Buzz Lightyear è atterrato nella camera di Andy, mettendo in subbuglio la vita di Woody e degli altri giocattoli. Toy Story usciva il 22 novembre 1995 in America, una data rivoluzionaria per chi ama i film di animazione.

You've got a friend in me! Buzz, Woody and the gang celebrate the 25th anniversary of #ToyStory, first released on this day in 1995. pic.twitter.com/L77oEnJn6z — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) November 22, 2020

The toy box is overflowing with fun! Happy 25th anniversary to Toy Story, first released on this day in 1995. #ToyStory25 pic.twitter.com/fnVC74vW9a — Pixar (@Pixar) November 22, 2020

Take a trip down memory lane with this early Toy Story concept art. #ToyStory25 pic.twitter.com/JLMx6oX9WW — Pixar (@Pixar) November 22, 2020