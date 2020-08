Toy Story, ci sarà un quinto capitolo? Ecco cosa ha detto l'interprete di Forky!

Nel corso di una recente intervista promozionale con Yahoo Movies UK Tony Hale, doppiatore dell'iconica forchetta-giocattolo Forky nell'acclamato Toy Story 4, ha parlato della possibilità che la Pixar realizzi un quinto capitolo per il pluripremiato franchise d'animazione.

"Ecco come stanno le cose", ha dichiarato Hale. "se la Pixar dovesse mai chiamarmi io non potrò che dire sempre e solo di sì. Ma queste sono decisioni che devono essere prese da altre persone, io posso solo dire che sarò sempre più che disposto a lavorare di nuovo in quell'ambiente, perché è stata una delle esperienze più stimolanti della mia carriera. Ho semplicemente adorato ogni momento."

Toy Story 4 ha ottenuto un successo sia critico che commerciale, proseguendo l'importante trend in base al quale ogni singolo nuovo film della saga è stato capace di aggiungere nuovi elementi e dinamiche alla formula di base per evolvere il franchise, una cosa fondamentale per una saga così longeva dato che molti degli spettatori del film originale oggi sono cresciuti e guardano i nuovi film con i propri figli (è una cosa brutale da dire, lo sappiamo, ma è anche vera).

Se Toy Story 5 dovesse essere realizzato, probabilmente continuerebbe questa tradizione data la cura che la Pixar è solita mettere in ogni sua singola opera. E a proposito di opere Pixar: il nuovo film recentemente annunciato è intitolato Luca e sarà ambientato in Italia; inoltre, ecco quando Onward arriverà nei cinema italiani.