Toy Story, Aladdin, La Bella e La Bestia: Disney festeggia gli anni '90 sui social

Millennial di tutto il mondo, lasciatevi prendere dalla nostalgia con questi throwback agli anni '90 provenienti dagli account social ufficiali di Disney, tra Aladdin, La Bella e La Bestia, Toy Story e molto altro.

È vero che ultimamente si sta puntando molto all'effetto nostalgia nel mondo dell'intrattenimento, e che gli anni '90 sono diventati abbastanza "vintage" da essere una delle decadi più in voga del momento a questo proposito, dopo che per diverso tempo sono stati soprattutto gli anni '80 a dominare la scena.

Adesso però, e in particolare questa settimana sui social, gli account ufficiali Disney hanno deciso di pubblicare una piccola ode agli anni '90 tramite semplici fotogrammi di alcuni tra i più iconici titoli dell'epoca, dai classici animati Aladdin e La Bella e La Bestia ai live-action Hocus Pocus (di cui vedremo presto il sequel, Hocus Pocus 2, in arrivo il prossimo autunno su Disney+) e Genitori in Trappola, passando per la prima grande opera della Pixar, Toy Story.

Per chi è nato e/o cresciuto in quell'epoca, sarà sicuramente un bel viaggio per il viale dei ricordi, mentre per le nuove generazioni potrebbe rappresentare un'ottima occasione per andare alla riscoperta di questi film, vista anche la possibilità di trovarli in streaming su Disney+.

E chissà, magari, in entrambi i casi, ci scappa anche una maratona Disney che può solo far bene...