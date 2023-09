Toy Story 5, non siete pronti: i rumor sulla trama vi faranno sentire vecchi

Toy Story 5 è ufficialmente in sviluppo in casa Pixar, e in queste ore grazie a TheDisinsider potrebbero essere trapelati i primi dettagli sulla trama: ma vi avvisiamo, leggendovi rischierete di sentirvi molto, molto vecchi.

Secondo le informazioni ottenute dal famoso portale dedicato alle anticipazioni sul mondo del cinema e delle serie tv, Toy Story 5 vedrà il ritorno di Andy, oggi adulto e con dei figli suoi: ebbene si, il bambino al centro (o meglio sullo sfondo) del primo Toy Story di John Lasseter, e che è cresciuto insieme alla Pixar e ai suoi spettatori di capitolo in capitolo, oggi è diventato adulto. Non è chiaro al momento come Andy rientrerà nelle vite di Woody e Buzz Lightyear: di certo ricorderete che lo straziante finale di Toy Story 3 il ragazzo regalava i suoi giocattoli ad una nuova proprietaria, la bimba Bonnie, e proprio al fianco di Bonnie i nostri amici giocattoli iniziarono la loro avventura in Toy Story 4.

Naturalmente va precisato che al momento è impossibile verificare le informazioni diffuse da TheDisinsider, dunque questi aggiornamenti sulla trama di Toy Story 5 non andrebbero in alcun modo considerati come ufficiali e definitivi, ma sicuramente la suggestione basterà a far discutere i fan: dopo lo spin-off dedicato al 'vero' Buzz Lightyear, la saga di Toy Story tornerà alle origini? Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.

